Kagawa Beşiktaş ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig’in devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa, sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş ile yollarını ayırdı. Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Beşiktaş forması ile 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asiste imza attı.

"TÜRKİYE'DEN GÜZEL ANILARLA AYRILIYORUM"

Kagawa, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Beşiktaşlılar

Bana olan desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.

Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm…

Birlikte oynadığım takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve taraftarlar sayesinde Türkiye’den güzel anılarla ayrılıyorum.

Artık gelecek sezon için kendimi hazırlamak zorundayım.

Anlayışınız ve sürekli desteğiniz için minnettarım

Teşekkür ederim”