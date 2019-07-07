Kagawa, Beşiktaş'a dönüyor

Dortmund'dan devre arasında kiralanan Kagawa, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe veda ederek Alman ekibine geri döndü. Ancak deneyimli teknik adam Favre, Japon yıldıza kendisine takım bulmasını söyledi.

1 HAFTAYA KARARINI VERECEK

30 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Dortmund'da olmayacağı kesinleşti. Önceliğinin İspanya olduğunu Beşiktaşlı yöneticilere ileten Japon futbolcu, 15 Temmuz'a kadar süre istedi.

Kagawa, 1 hafta içinde La Liga ekiplerinden istediği gibi bir teklif alamazsa yeniden siyah-beyazlı ekine dönecek.

Beşiktaş'ın tekrar kiralamayı düşündüğü Kagawa için, Dortmund'un herhangi biz zorluk çıkarmayacağı ve transferin ekonomik olarak da uygun şartlarda tamamlanacağı öğrenildi.

AVCI, KAGAWA İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Abdullah Avcı'nın da Kagawa ile bire bir görüştüğü ve yıldız orta sahayı ikna etmek için büyük çaba harcadığı ifade ediliyor.

Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ve Kagawa'nın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği aktarıldı.

Öte yandan Kagawa'nın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıya kartal pençesi yaparak poz vermesi dikkat çekmişti.