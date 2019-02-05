Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Beşiktaş Kulübü, Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlı takımın Japon yıldızı Kagawa, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kagawa'nın sözleri:

"G.SARAY MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Japon futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar, şehir, herkes beni çok güzel karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağız ve yukarıya doğru çıkacağız. Yuto Nagatomo, İstanbul'u sürekli anlatıyordu. Yemekler güzel, deniz var. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Tahmin edemeyeceğim bir başlangıç yaptım. Bir rüya gibiydi. Önemli olan böyle bir giriş değil, bunun devamını getirmek. Attığım golden sonra taraftarlar ne isterse statta o çalabilir" dedi.

"KALACAK MI?" SORUSUNA YANIT

Kagawa, sezon sonu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya "Sezon sonuna kadar vakit var. ne yapacağım konusunda net değilim. Önce Beşiktaş'ı yukarı taşıyalım, sonrasında bakacağız." diye yanıt verirken, başkan Fikret Orman ise "Dün bir, bugün iki. Herkes mutlu olsun, sonrasına bakarız" dedi.





"DORTMUND'DA DERBİLER BU KADAR ATEŞLİ DEĞİL"

Kagawa ayrıca "Gelmeden önce Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Stat muhteşem ötesi, taraftarlar çok ateşli. Nagatomo ile de konuştum, derbide çekilen videoları izletti. Çok etkilendim. Dortmund'da derbiler bu kadar ateşli değildi, bu kadarını daha önce görmemiştim." açıklamasını yaptı.



