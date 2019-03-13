Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'a geldikten sonra gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Shinji Kagawa, Beşiktaş camiasını mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM

HaberTürk'ün haberine göre Japon yıldız ülkesinin bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Daha önce görmediğim bir seyirci etkisi altında maçlara çıkıyoruz. Beşiktaş taraftarı gerçekten de olağanüstü. Sezon sonundaki görüşmeler neler getirir bilinmez ama ben Beşiktaş’ta kalmayı tercih ederim" dedi.

Siyah-beyazlı yönetim, bu sözler üzerine tecrübeli futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.

SPONSORLAR DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş'ın Japon sponsorlarının ise, "Siz Kagawa ile anlaşın biz elimizden geleni yapacağız" mesajını Başkan Fikret Orman'a ilettiği öğrenildi.