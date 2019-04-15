Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın sezon sona kadar kiralık olarak transfer ettiği Shinji Kagawa, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Japon futbolcu siyah-beyazlı takımda kalmaya sıcak bakıyor. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kagawa'nın takımda kalması için gayret göstereceklerini söylemişti.

İNGİLİZLER TEKLİF YAPACAK

Başarılı oyuncuya İngiltere Premier Lig'inden de talipler çıktı. Alman ekibinin kadroda düşünmediği futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'ın teklif yapmaya hazırlığında öğrenildi. Her iki takımın da ocak ayında Kagawa'yı istediği ancak alamadığı vurgulandı.

TARAFTARIMIZIN GÜCÜYLE KAZANDIK

Japon basınından Football Channel'in haberine göre muhabir Chihiro Honda'ya röportaj veren Shinji Kagawa, isminin anıldığı Avrupa kulüpleri hakkında konuştu. Başakşehir maçını değerlendiren Kagawa, "Savunma oyuncusu değilim ama sakatlanan Gary Medel'in yerine bir süre defans yaptım. Başakşehir'in güçlü bir rakip olduğunu biliyorduk, sabırla savaştık. Çok sayıda fırsat bulduk. Taraftarımızın gücüyle kazandık. Ligde de şansımızı sürdürüyoruz." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM

Beşiktaş'ta transfer olmaktan pişmanlık duymadığını söyleyen Shinji Kagawa, "Her gün yeni bir ilham alıyorum. Futbol oynamaktan daha büyük bir mutluluk olmaz. Sadece işimi yapmaya devam ediyorum. 6 maç kaldı. Daha çok şans bulacağıma inanıyorum. Beşiktaş'ta kalmayı isterim. Buraya gelerek doğru bir tercih yaptım. Son günlerde elimden gelenin en iyisini yapmaktan başka alternatif yok. Transfer konusunu düşünmek istemiyorum. Olumsuz düşüncelerim yok." ifadelerini kullandı.