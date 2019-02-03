Kagawa: Bu başlangıcı ben bile hayal edemezdim

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, oyuna sonradan girip iki gol birden attığı ve 6-2'lik galibiyetle sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İLK 2 ŞUTU GOL OLDU

Japon yıldız, oyuna 81. dakikada dahil olmuş ve oyuna girdikten 19 saniye sonra ilk golünü atmış, 84. dakikada ise şık bir frikik golüyle kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetmişti.

ASLA HAYAL EDEMEZDİM

Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kagawa, "İnanılmazdı gerçekten. Her şey çok hızlı gelişti. Maçtan önce söyleseniz bunları asla hayal edemezdim. Ben oyuna girdiğimde skor 4-1'di, onun da bir rahatlığı vardı. Kolay olacağını hissetmiştim. İyi oynayıp galibiyeti hak ettik, ben de oyuna katkı sağladığım için mutluyum. Taraftarlarımız adına çok mutluyum. Saha içinde ve saha dışında herkes bana çok yardımcı oldu. Unutmamalıyız ki sadece bir maç kazandık, şimdi artık önümüzdeki maçlara hazırlanmalıyız." dedi.