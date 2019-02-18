Kagawa: Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum

Fenerbahçe derbisinde ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de yer alması beklenen Shinji Kagawa, Japon medyasından Kyodo News'in sorularını yanıtladı.

İşte tecrübeli 10 numaranın açıklamaları:



-Beşiktaş bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Ne düşünüyorsun?



Kazanmak her şeyden önemliydi. Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu.





-Geçen her hafta oynama süren artıyor, maç kondisyonun ve fizik gücün ne durumda?



Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Fizik ve kondisyon olarak gayet iyi durumdayım diyebilirim.

DERBİDE GOL ATMAK İSTİYORUM

-F.Bahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme şansını nasıl görüyorsun?



Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum.





-Quaresma takıma döndü, kendisiyle uyumun nasıl?



Quaresma'nın dönmesi çok iyi oldu. Onunla birlikte takımımız daha da üst seviyeye çıktı.



-Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığın pozisyon için ne dersin?



Quaresma'nın yaptığı orta mükemmeldi. Hiçbir bahane üretemem, böyle pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Çok üzgünüm ama diğer maçlarda gol atmak için çaba sarf edeceğim.