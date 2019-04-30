Kagawa: Galatasaray hatalarımızı affetmez

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 4-1 yenmesine rağmen ilk yarıda oldukça etkisiz oynamıştı.

GALATASARAY TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Goal'e konuşan Kawaga, ilk 45 dakikalık performanslarına vurgu yaparak, bu oyunun Galatasaray maçında kendileri adına büyük sorunlar yaratacağını belirtti.

Derbide Galatasaray'a gol atmak istediğini söyleyen Japon yıldız şöyle konuştu: "Deplasmanda oynayacağız. Maç gününe kadar daha iyi olmalıyız. Ankaragücü maçının ilk yarısındaki gibi oynarsak en az 2-3 gol yeriz. Savunmada daha tutarlı olmalıyız. Ankaragücü'ne karşı büyük boşluklar verdik, Galaatsaray bu hataları değerlendirebilecek güçte. Derbi öncesi bunlara odaklanmalıyız."