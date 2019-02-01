Kagawa ilk kez antrenmanda

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

KAGAWA İLK KEZ İDMANDA

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı.

Antrenman; pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Yeni transfer Shinji Kagawa da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.