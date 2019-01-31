Kagawa İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Japon yıldız, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.
Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.
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