Kagawa İstanbul'da

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.

Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

Nantes ile Saint Etienne arasında oynanan maçın 9. dakikasında Emiliano Sala için anma töreni düzenlendi.

Sivasspor, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile her konuda anlaşmaya vardı. Sivas ekibi, İspanyol yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Japon yıldız, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi.

1 Diagne'nin toplam maliyeti Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.

2 Miha Zajc Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Empoli forması giyen Miha Zajc'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine Salih Uçan artı bir miktar para verecek.

3 Luyindama Galatasaray'da Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama ile her konuda anlaşmaya vardı.

4 Slimani ayrılmak istemiyor Slimani'yi göndererek forvet transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle amacına ulaşamadı.

5 Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı Sivasspor, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile her konuda anlaşmaya vardı. Sivas ekibi, İspanyol yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

6 Mitroglou İstanbul'da Galatasaray'ın Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Yunan golcü daha sonra sözleşme imzalayacak.

7 Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

8 2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı Dünyadaki futbol kulüpleri, 2018'de transfere 7,03 milyar dolar harcadı.

9 Tolgay Twitter'da temizlik yaptı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, geçtiğimiz yıl olaylı geçen derbi sonrası attığı tweeti sildi.