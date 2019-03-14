Kagawa kadroda, Nagatomo yok

Japonya Milli Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu resmen açıklandı.
Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'da kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı takımdaki performansının ardından yeniden Japonya Milli Takımı'na çağırıldı.
Galatasaray'da sakat futboclular arasında yer alan Yuto Nagatomo ise Japonya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almadı.
İşte Japonya Milli Takımı'nın kadrosu...
Kaleciler: Higashiguchi Masaaki, Schmidt Daniel, Nakamura Kosuke
Defans: Hatanaka Shinnosuke, Nishi Daigo, Sasaki Sho, Shoji Gen, Muroya Sei, Miura Genta, Anzai Koki,
Tomiyasu Takehiro
Orta Saha: Shinji Kagawa, Inui Takashi, Yamaguchi Hotaru, Kobayashi Yuki, Usami Takashi, Shibasaki Gaku, Nakajima Shoya, Morita Hidemasa, Doan Ritsu, Minamino Takumi,
Forvet: Kamada Daichi, Suzuki Musashi.