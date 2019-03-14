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Kagawa kadroda, Nagatomo yok

Kagawa, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden milli takıma çağrıldı. Sakatlığı bulunan Nagatomo ise kadroda yer almadı.

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Kagawa kadroda, Nagatomo yok

Japonya Milli Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu resmen açıklandı.

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'da kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı takımdaki performansının ardından yeniden Japonya Milli Takımı'na çağırıldı.

Galatasaray'da sakat futboclular arasında yer alan Yuto Nagatomo ise Japonya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almadı.

İşte Japonya Milli Takımı'nın kadrosu...

Kaleciler: Higashiguchi Masaaki, Schmidt Daniel, Nakamura Kosuke

Defans: Hatanaka Shinnosuke, Nishi Daigo, Sasaki Sho, Shoji Gen, Muroya Sei, Miura Genta, Anzai Koki,
Tomiyasu Takehiro

Orta Saha: Shinji Kagawa, Inui Takashi, Yamaguchi Hotaru, Kobayashi Yuki, Usami Takashi, Shibasaki Gaku, Nakajima Shoya, Morita Hidemasa, Doan Ritsu, Minamino Takumi,

Forvet: Kamada Daichi, Suzuki Musashi.

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