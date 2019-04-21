Shinji Kagawa özel çalışıyor

Beşiktaş’ta yeniden doğan Kagawa, hem ilk 11’e yerleşmek hem de milli takımdaki formasını kaptırmamak için ekstra idmanlar yapıyor.

Japon yıldız gelecek sezon Beşiktaş ya da bir İspanyol kulübünde oynamak istiyor.

ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPMAYA BAŞLADI

Beşiktaş’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı kulüpte yeniden kendini bulurken, bu formunu daha da yükseltmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş’ta ilk 11’e yerleşmek hem de Japonya Milli Takımı’ndaki formasını kaybetmemek için özel çalışmalar yapmaya başladı.

3 KİŞİLİK EKİBİN PARASINI CEBİNDEN ÖDÜYOR

Borussia Dortmund’da birlikte çalıştığı özel antrenörünü ve kondisyonerlerini Türkiye’ye getiren Kagawa, uzmanın da ücretini cebinden karşılıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Japon futbolcunun öncelikle hedefi Beşiktaş’ta kalmak.