Kagawa Real Zaragoza'da

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa'nın yeni adresi İspanya oldu.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ, İSPANYA'YA GİTTİ

Siyah-beyazlı ekibin ısrarla istediği Japon futbolcu, Beşiktaş yerine İspanya 2.Ligi'nde oynamayı tercih etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund ile bonservisi konusunda yapılan anlaşmanın ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.