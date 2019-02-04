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Kagawa Slimani'yi geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, ilk maçında 2 gol attı. Japon futbolcu, bu gollerle 14 maçta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Slimani'yi geçmiş oldu.

Kagawa Slimani'yi geçti
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Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların 6-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadeleye Japon yıldız Kagawa damgasını vurdu.

Oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlara gönderen 29 yaşındaki futbolcu, 2 dakika sonra da frikikten gol attı.

SLİMANİ'Yİ GEÇTİ

Kagawa'nın bu harika başlangıcı sonrası sosyal medyada birbirinden komik yorumlar dönmeye başladı.

Futbolseverler, ligde oynadığı 14 maçta 1 gol atabilen Slimani'yi daha ilk maçında geçen Japon futbolcuya övgüler yağdırdı.

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