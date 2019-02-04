Kagawa Slimani'yi geçti Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, ilk maçında 2 gol attı. Japon futbolcu, bu gollerle 14 maçta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Slimani'yi geçmiş oldu. 04.02.2019 - 09:15