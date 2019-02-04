Kagawa Slimani'yi geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların 6-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadeleye Japon yıldız Kagawa damgasını vurdu.
Oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlara gönderen 29 yaşındaki futbolcu, 2 dakika sonra da frikikten gol attı.
SLİMANİ'Yİ GEÇTİ
Kagawa'nın bu harika başlangıcı sonrası sosyal medyada birbirinden komik yorumlar dönmeye başladı.
Futbolseverler, ligde oynadığı 14 maçta 1 gol atabilen Slimani'yi daha ilk maçında geçen Japon futbolcuya övgüler yağdırdı.