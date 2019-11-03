Kagawa, Zaragoza'da hayal kırıklığı yarattı

Geçen sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçiren ve bu sezon başında 3 milyon euro bonservis karşılığında Dortmund'dan Zaragoza'ya giden 30 yaşındaki Japon yıldız Shinji Kagawa, İspanya'da beklentilerin çok altında kaldı.

Transfer ile birlikte Japon futbolseverlerin büyük ilgisini çeken Zaragoza, şu ana kadar tecrübeli yıldızdan istediği verimi alamadı. Zaragoza'ya imza attığında hazırlık kampı görmeyen ve bu nedenle fiziksel olarak çok geride olan Kagawa, buna rağmen ligin ilk haftasındaki Tenerife maçında sahaya çıktı.

'Benzini' çabuk biten 30 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda yerini Victor Fernandez'e bıraktı.

Ponferradina ve Elche maçlarında da performansıyla soru işaretleri bırakan Kagawa, buna rağmen 1-1 biten Ponferradina maçında takımının tek golünü attı ve 1 puan kazandırdı.

Kagawa, en iyi maçlarını ise Alcorcon ve Extremadura maçlarında gösterdi. Her iki maçta da 90 dakika oynayan Kagawa, Extremadura maçında 1 gol attı. Her iki maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

ZARAGOZA'YA ÇARE OLAMADI

Zaragoza, La Liga 2'de kötü günler geçirmeye başladı. Fuenlabrada, Mirandes ve Sporting Gijon maçarını toplam 8 gol yiyerek kaybeden Zaragoza'da Japon yıldız, sırasıyla 17, 70 ve 45 dakika sahada kaldı. Üç maçta da Kagawa'nın performansı yerel basın tarafından eleştirildi.