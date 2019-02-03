Kagawa'dan rüya gibi başlangıç

Beşiktaş, Süper Ligi'in 20. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti.

OYUNA GİRDİ 19 SANİYE SONRA GOL ATTI

Mücadeleye Shinji Kadawa'nın attığı goller damgasını vurdu. Japon futbolcu 81. dakikada oyuna girdi ve 19 saniye sonra topu filelere gönderdi.

FRİKİKTEN DE ATTI

Kagawa bu golle de durmadı. 2 dakika sonra frikikte topun başına geçti ve çok uzak mesafeden harika bir gol attı.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

İLK 2 BULUŞMADA 2 GOL ATTI

Japon futbolcu böylece beşiktaş kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı ve topa ilk iki dokunuşunda da gol yaptı.