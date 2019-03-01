Kagawa'nın güldüren hamam anısı

Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Kagawa, Beşiktaş Dergisi'ne konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

"BEŞİKTAŞ'A GELEN JAPON'U TANIYOR MUSUN?"

"Son zamanda başımdan geçen komik bir anım oldu. Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tabii ki tanımadığım bir Türk, “Sen Japon musun?” diye sordu. Daha evvel de söylediğim gibi sadece “Japon’um” demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları ondan duymak çok mutlu etti beni. En önemlisi, o hamamda karşılaştığım kişi “Son zamanlarda Beşiktaş’a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?” diye sordu. “İyi bir oyuncuya benziyor” diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken en son dayanamadım ve “Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim” dedim (gülüşmeler).”

ATMOSFERDEN ÇOK ETKİLENDİM

“Beşiktaş’tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Japonya televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş’ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım diye düşünüyorum.”