Kagawa'nın hedefi İspanya'da oynamak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa, transfer olmak istediği ülkeyi açıklarken, "Orada oynamadan emekli olamam" dedi.

Marca'da çıkan haberele göre, 29 yaşındaki Japon futbolcunun kulüp değiştirmek istediği ve yeni bir takımda yeni maceralara atılmak istediği belirtildi.

Öte yandan haberin detaylarında aktarılanlara göre Kagawa, yaptığı açıklamada, "Kulüp değiştirmek, kendimi farklı bir platformda göstermek, yeni bir meydan okuma yapmak benim için önemli. Yeni bir ülkeye gitmekten korkmuyorum. Şimdiden Almanya ve İngiltere'de oynadım, şimdi ise İspanya'yı düşünüyorum." dedi.

Konuşmasının sonunda kariyerinde bir İspanyol takımının formasını giymenin kendisi için önemli bir sınav olabileceğini aktaran Kagawa, "İspanya, kariyerim için önemli bir sınav olurdu, oraya gitmeden emekli olamam." diyerek konuşmasını sonlandırdı. Shinji Kagawa, kariyeri boyunca FC Miyagi Jgd., Cerezo Osaka, Bor. Dortmund ve Manchester United formaları giydi.

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