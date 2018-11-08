Kagawa'ya iki takım talip

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa'nın ismi İngiltere Premier League ekipleri ile anılıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Permier League'in orta sıra ekiplerinden West Ham United ile Everton, Japon futbolcuyu ocak ayında transfer etmek istiyor. Artık Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu için Alman ekibi de satışa sıcak bakıyor.

29 yaşındaki oyuncu da yeni bir takıma transfer olmak isterken, 12 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin transfere yeteceğinin altı çizildi. Orta saha oyuncusu bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulabildi.