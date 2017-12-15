Kahn: Manchester'a gitmediğim için pişmanım

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nın efsane kalecilerinden Oliver Kahn, kariyeriyle ilgili pişmanlık duyduğu bir olayı paylaştı. 1994-2008 yılları arasında aralıksız 14 yıl Bayern Münih kalesini koruyan Kahn, 2000’li yılların başında Manchester United'dan aldığı teklifi değerlendirmediği için pişman olduğunu söyledi.

"KEŞKE PREMİER LİG'E GİTSEYDİM"

Sportbild'e konuşan Kahn, Alex Ferguson'un kendisini 2003 yılında istediğini ancak Bayern Münih'in o dönemde yeniden yapılandığını ve kendisinin de bu nedenle kulübünde kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Eski Alman file bekçisi "Geriye dönüp baktığımda keşke Premier Lig'e gitseymişim diyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma olurdu" değerlendirmesini yaptı.

O sezon Kahn'ı kadrosuna katamayan Manchester United, MLS'te Metro Stars forması giyen ABD’li kaleci Tim Howard'ı renklerine bağlamıştı. Kahn, Bayern Münih ile Manchester United arasında 1999 yılında oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalini de değerlendirdi. Duraklama dakikalarında attığı iki golle maçı 2-1 kazanıp şampiyon olan Manchester United'ın elde ettiği zaferi yorumlayan Kahn "O maçtaki son iki dakikayı hafızamdan sildim" ifadelerini kullandı