Büyükler Ligi 1. Amatör Kümede B grubu lideri Anadolu Gençlikspor, Türkoğlu Belediyespor’a konuk oldu. Anadolu Gençlikspor’un Türkoğlu’nu 5-1 mağlup ettiği ilk maçın sahadaki şiddeti ikinci maça da yansıdı.

FUTBOLCULAR, YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılıklı gollerle 1-1 sona eren mücadelenin ardından iki futbolcunun sözlü sataşması, iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavgaya sebep oldu. Tel örgülerin arkasından seyircilerin de karıştığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ayrıldı.

Kahramanmaraş'ta amatör lig maçında kavga

Müsabaka öncesinde Anadolu Gençlik Spor 29 puanla lider konumda bulunurken, Türkoğlu Belediyespor 26 puanla 4. sırada bulunuyordu. Türkoğlu Belediyespor eğer maçı kazansaydı Anadolu Gençlikspor ile aynı puana ulaşacak, averaj farkı ile ikinci sırada yer alacaktı. Maç berabere bitince Türkoğlu Belediyespor 4. sıraya geriledi.