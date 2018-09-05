Kaka: Gattuso bir fenomen

İtalya Serie A Ligi devlerinden Milan'ın Brezilyalı efsane futbolcusu Kaka, haftasonu Milanoda eski kulübünü ziyaret etti ve kırmızı-siyahlıların maçını izledi.

Karşılaşma sonrası Milan Tv'ye özel açıklamalarda bulunan Kaka, "Milano caddelerinde yürüdüm, burada yaşadığım çok güzel anıları hatırladım. Daha sonra eğitim seanslarına katıldım, güzel bir gündü. Leonardo, Paolo Maldini ve burada çalışanları görmek güzeldi. Duygularım, burada geçirdiğiğim güzel zamanlarla beraberdi." dedi.

Konuşmasının devamında Milan'ın teknik direktörü Gattuso hakkında konuşan Kaka, "Gattuso? Onu antrenörlük kariyeri boyunca ilk kez çıplak gözle izleme fırsatını buldum. O, enerji ve motivasyon açısından sahadaki futbolcu ile aynı. Tüm zamanını takımı motive ederek en iyisini yapmak için harcadı. Gattuso, çok iyi eğitim aldı ve teknik direktör olmayı başardı. Bu, onu fenomen haline getirdi." yorumunda bulundu.

Öte yandan Milan'ın Cuma gecesi Roma karşısında aldığı galibiyet hakkında da konuşan Brezilyalı efsane, "Güzel bir galibiyetti. İkinci yarıda form biraz düşse de, sonuç olarak yapılan değişikliklerle kazanmanın yolunu buldular ve bu üç puanı getirdi" dedi.

Kaka Leite, eski takımına dair özlemini tezahurat yaparak dile getirdi ve, "Forza Milan, her zaman Milan!" diyerek röportajı sonlandırdı.