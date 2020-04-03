Kaka: Kariyerimdeki en kötü anı İstanbul

Brezilyalı eski futbolcu Kaka, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini de es geçmedi.
Brezilyalı efsane, en güzel günlerinin Milan'da geçtiğini belirtirken, "Kariyerimdeki en iyi anılarım hep Milan'dan. 2007'de Şampiyonlar Ligi, Ballon d'Or, FIFA Yılın oyuncusu ödülü." dedi.
"DAHA FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK"
Kariyerinin en kötü anısı sorulunca Kaka, "2005, İstanbul. Daha fazla konuşmaya gerek yok." cevabını verdi.
Milan, İstanbul'da 3-0 öne geçtikten sonra finali Liverpool'a penaltılarda kaybetmiş ve tarihe geçmişti.
Birlikte oynadığı en iyi oyuncular sorulan Kaka, "Fenomen oyuncularla oynadım ancak Ronaldo en iyisiydi. Sonra Ronaldinho diyebilirim. Onunla çok karşılaştım." ifadelerini kullandı.