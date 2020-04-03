Kaka: Kariyerimdeki en kötü anı İstanbul

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Türk futbol tarihinin en unutulmaz golleri

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Belarus Devlet Başkanı, virüse rağmen hokey maçına çıktı

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Cengiz Ünder çalışmalarına evden devam ediyor

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1 Heung-Min Son askere gitti Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilerek 4 haftalık askerlik görevine yerine getirmek için birliğine teslim oldu.

2 Terim koronayla dalga geçen 3 kişiden şikayetçi oldu Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını açıkladığı gün kendisine hakaret eden 3 Twitter kullancısı hakkında, suç duyurusunda bulundu.

3 Dorukhan'ın menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri, siyah-beyazlı kulüpten bir teklif gelmediğini belirtti.

4 Neymar lüks evinde karantinada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, karantina günlerinde 7 milyon sterlin değerindeki evinde vakit geçiriyor. Lüks evde helikopter pisti bile var.

5 TFF: Lig en erken haziranda oynanabilir Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin en erken haziran ayının başında oynanabileceğini açıkladı.

6 Sörloth: Kulübümle anlaşmadan R. Madrid'e bile gitmem Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Norveçli oyuncu, "Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var" dedi.

7 Karius ve Lens'ten 'futbolu özledik' paylaşımı Beşiktaşlı oyuncular Loris Karius ve Jeremain Lens, kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duydukları özlemi dile getirdi.

8 G.Saray yönetimi futbolculardan indirim bekliyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Galatasaray yönetimi, oyunculara maaş ödemelerini 2-3 ay ötelemek istediğini iletti.

9 Rüştü Reçber'i sigara zorluyor Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber'in, sigara içtiği için hastalığı diğer vakalara göre daha zor atlattığı öğrenildi.