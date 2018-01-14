Kaka: Larin her takımda oynar

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u satmasının ardından kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Larin'e Kaka referans oldu.

HER TAKIMDA OYNAR

Siyah-beyazlı ekibin yeni golcüsü hakkında konuşan Kaka, "Beşiktaş'ın yeni forveti Cyle Larin çok iyi bir futbolcu. Larin'in üçüncü sezonunda bize çok önemli katkıları oldu. Avrupa’da büyük bir takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş, Larin'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Larin kısa süre içinde resmi imzayı atacak.