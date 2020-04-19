Kaka: Terim'in planları çok etkileyiciydi

Galatasaray'daki 3. döneminde bir 10 numara transferi yapmak isteyen Fatih Terim'in istediği oyuncunun o dönem Real Madrid forması giyen Kaka olduğu biliniyordu.

Tecrübeli çalıştırıcının bu isteği gerçekleşmese de, Kaka'dan yıllar sonra konuyla ilgili bir itiraf geldi.

''TERİM'İN DÜŞÜNCELERİ ÇOK ETKİLEYİCİYDİ''

Brezilyalı yıldız, o dönem Fatih Terim'in kendisini arayarak konuştuklarını açıklarken, tecrübeli teknik adamın düşüncelerinden çok etkilendiğini ve sarı-kırmızılılara gelmeye yakın olduğunu söyledi.

Kaka, ''Öncelikle Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir anım var. 2012 ya da 2013 yılında henüz Real Madrid’deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray’ın beni istediğini söyledi. Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. Sonra menajerim beni Fatih Terim’le görüştürdü. Kendisi ile telefonda konuştuk. Terim’in benimle ilgili düşünceleri çok etkileyiciydi'' dedi.

''GÖRÜŞMELER KESİLDİ''

Fatih Terim'in kendisini ikna ettiğini dile getiren Brezilyalı yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Açık söylemek gerekirse onunla konuştuktan sonra düşünceleri ve planları beni etkilemişti. G.Saray’a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi.''