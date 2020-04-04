Kaka'ya da soruldu: Messi mi Ronaldo mu

Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?

Dünya futbolunda son yılların en büyük tartışmalarının başında bu iki futbolcudan hangisinin daha iyi olduğu geliyor.

Instagram hesabından soru cevap yapan Kaka, bu konuyla ilgili görüşünü de açıkladı.

"MESSİ BİR DAHİ"

Kaka, “Cristiano ile birlikte oynadım. Gerçekten inanılmaz. Ama ben Messi’yi tercih ederim. O bir dahi, saf yetenek. Oynadığı oyun inanılmaz. Cristiano bir makine. Sadece güçlü, kuvvetli ve hızlı değil aynı zamanda mental olarak da güçlü. Her zaman oynamak, kazanmak ve en iyisi olmak istiyor. Bana göre bu onun sahip olduğu en iyi inanılmaz şey. Futbol tarihine baktığımızda ikisi kesinlikle ilk beşe girer. Bu iki oyuncuyu aynı anda izlediğimiz için çok şanslıyız.” dedi.