Kalan 8 haftada uygulanacak format

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından, liglerin haziran ayında yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar, 12 Haziran'da start alacak. Peki yeni format nasıl olacak? İşte detaylar...

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Son haftalarda karşılaşmaların Antalya ve İstanbul gibi bir iki şehirde oynanacağı iddia edilse de, TFF'nin böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

Normal lig formatında olduğu gibi, her takım maçlarını kendi stadında oynayacak. Ancak statlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmayacak.

TEST YAPILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan, maçlardan önce teknik direktörlere, futbolculara ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapılması bekleniyor.

Ayrıca yayıncı kuruluşa verilecek röportajlarda maske zorunluluğunun olacağı, eğer maçta sakatlık olursa da belirti hastanelerde özel izolasyonlu alanların oluşturulacağı bildirildi.