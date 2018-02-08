Kaleci Ederson'un gözü orta sahada

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Pep Guardiola tarafından şans verilmesi halinde orta saha olarak oynayabileceğini belirtirken, bunu gerçekleştirmenin kendisi için bir rüya olduğunu belirtti.

KENDİSİNE GÜVENİYOR

Bu şekilde bir maça çıkarak tarihi baştan yazmak istediğini belirten Ederson, bu konuda da kendine hayli güveniyor.

Özellikle yüksek top tekniği ve pasörlük becerileri ile takdir toplayan genç Brezilyalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zaten Benfica'nın alt yaş takımlarında oynarken birçok kez orta sahada oynardım. Bu konuda kendime güveniyorum. Herhangi bir görev verilirse, bunu severek yerine getiririm. Böyle bir meydan okuma keyifli olabilir" derken Guardiola'dan şans istedi.

OYUNCULARIMIZ BANA YARDIM EDER

Ederson, takım arkadaşlarının yeteneklerine de övgüde bulunarak, "Süper yetenekli hücum oyuncularımız var ve onlar da benim işimi kolaylaştıracaktır. Onlar zaten kolay kolay top kaybetmez ve biraz kötü pas atsam bile topu tutmayı başarırlar" dedi.