Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

Bankacılık yapan Howard, O'Brien ile Greater Manchester'da birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Sağlık sorundalarıyla dalga geçilmesi üzerine bunalıma giren 23 yaşındaki genç kadının kendini astığı ortaya çıktı.

"BAKICILIĞINI YAPACAK DEĞİLİM"

Howard'ın kullandığı migren ilaçları nedeniyle, kasların kasılarak tuvalete gidilmesini zorlaştıran "pelvik taban dissinerjisi" hastalığından muzdarip olduğu ve yaşam tarzını değiştiren tedavi şekline uyum sağlayamadığı belirtildi.

Hastalığı nedeniyle iş yerinde alay konusu olduğu ve bir yöneticisinin ona “Senin bakıcılığını yapacak değilim” dediği de ortaya çıktı.





KENDİNİ YÜK GİBİ HİSSETTİ

Kız arkadaşının mesajını alan 22 yaşındaki futbolcu, durumdan şüphelenerek polise haber verdi.Günlük yaşamında ve İş yerinde sorunlar yaşayan Howard, intihar etmeden önce erkek arkadaşı O’Brien’a kendisinin hastalığından dolayı “utandığını ve yük gibi hissettiğini” ifade ettiği bir mesaj gönderdi.