Almanya Kupası'nda Kaiserslautern sahasında Nürnberg'i konuk etti. Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Frey attığı golle çok konuşuldu.

KALECİDEN TOPU ALDI, BOŞ AĞLARA GÖNDERDİ

Mücadelenin 2-1 devam ettiği son anlarda Nürnberg'in atağında kaleci topu kontrol etti. Meşin yuvarlağı oyuna sokmak için yere bırakan deneyimli file bekçisi, arkasında bekleyen İsviçreli golcüyü görmedi.

25 yaşındaki forvet, önünden topu aldığı kaleciyi çalımladı ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Bu golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maçı ev sahibi Kaiserslautern penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.

Kalecinin arkasına saklanan Frey golünü attı - İZLE