Kalinic ülkesinde kupa istiyor

Sırp basketbolcu, ülkesinin başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı Final Four sonucunda kupaya uzanmak istediklerini belirtti.

BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajda Kalinic, sezon başından itibaren hedeflerinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Final Four'a kalmak olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Final Four'da başarılı olmak istiyoruz. Sadece iki maçımız kaldı, umarım tekrar başarırız. Hedefimiz ikinci EuroLeague şampiyonluğu. Final Four'un ülkemde olması ve Belgrad'da basketbolun çok sevilmesi sebebiyle ayrıca çok güzel bir ortam olacağına inanıyorum."