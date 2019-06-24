Kameni teklifi yine beğenmedi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Harun Tekin ve Berke Özer'in arkasında kalan Carlos Kameni'ye 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'dan teklif geldi.

İki ekip, transfer konusunda el sıkışırken 34 yaşındaki Kamerunlu kaleci, 1. Lig'de oynamak istemediğini Fenerbahçe yöneticilerine iletti ve transferi veto etti.

2 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Kameni, sadece bireysel çalışmalarak yaparak sarı-lacivertli kulüpte 2 milyon euro (13 milyon TL) maaş alıyor.

Kameni'nin bu kararı, teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç tarafından büyük tepkiyle karşılandı.