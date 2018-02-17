Kameni: Aykut hoca ile bunu konuşmadık

Volkan Demirel'in yokluğunda Aytemiz Alanyaspor maçına 11'de başlayan Carlos Kameni, karşılaşmanın kısa bir değerlendirmesini yaptı.

Carlos Kameni, her zaman oynayacakmış gibi çalıştığını dile getirdi.

VOLKAN'IN YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEMEM GEREKİYORDU

Maç sonu konuşan Kameni'nin açıklamaları şu şekilde:

''Ben her zaman hocamızın hizmetinde, kendini hazır tutmaya gayret gösteren bir oyuncuyum. Kolay değil tabii ki uzun süre oynamadan sahaya çıkmak. Ben her zaman kendimi hazır tutmam gerektiğine inanıyorum. Oynamayan arkadaşımızın yokluğunu hissettirmemem gerekiyordu. Kazanarak devamlılık önemliydi. Gol de yemedik.''

Aykut Kocaman ile kupa maçlarında oynayıp oynamayacağı yönünde bir konuşmalarının olup olmadığının sorulması üzerine Kameni ''Böyle bir konuşmamız olmadı. Herkes bu takımın parçası, herkes bu takımın dişlileri olarak elinden gelen gayreti gösteriyor. Hazır olmaya gayret göstermeye çalışıyoruz. Kararı hafta sonunda hocamız veriyor'' cevabını verdi.