Kameni: Aykut Kocaman bana haksızlık yaptı

KRALSPOR / DIŞ HABERLER

Fenerbahçe'de neredeyse sezonun tamamında yedek soyunan Kameni, İspanyol Marca gazetesine bir röportaj verdi. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamamasını Aykut Kocaman'a bağlayan Kameni, kendisine haksızlık yapıldığını ifade etti.

"SEBEPSİZ YERE YEDEK BIRAKILDIM"

Marca gazetesinin sorularını yanıtlayan Kameni, bu sezon sadece 8 maç oynadığının hatırlatılması üzerine, "Volkan Demirel sezona kötü başlamıştı ve ben 6 maç üst üste oynadım. Bir gün teknik direktörümüz Aykut Kocaman beni sebepsiz yere yedek bıraktı. Maç da kaybetmemiştik ve bu biraz tuhaftı. Ben Volkan'ın kulüpte bir ağırlığının olduğunu biliyorum ama bu kadar olduğunu tahmin etmedim. Futbolun bir oyun olduğunun farkındayım fakat haksızlık yapıldığı zaman bunu kabul etmesi zor, Volkan da bu durumun birebir örneği." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE KALECİLİĞE DAİR BİR ŞEY ÖĞRENMEDİM"

"Türkiye'de kalecilik konusunda bir şeyler öğrendin mi" sorusuna cevap veren Kameni şunları söyledi: "Gerçeği söylemem gerekirse bir şey öğrenmedim. Ben zaten Fransa ve İspanya'da her şeyi öğrendim. Saygısızlık yapmak istemem ama Türkiye'de çok az kaliteli kaleci yetiştiğini görebilirsiniz. Fransa ve İspanya'ya bakın bir de. Burada gençler benden tavsiye istiyor, iyi bir okulları yok."





GELECEĞİ BELİRSİZ

Son olarak Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Kameni, "Burada mutluyum ama ilk başlarda yedek kaldığım zamanlarda takımdan ayrılmayı düşündüm. Şu anda kimse bana bir şey söylemiyor, 2 yıllık kontratım daha var ve kulüp bana ne istediğini söyleyecektir." dedi.