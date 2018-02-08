Kameni: Beşiktaş'ı ligde yendik kupada da yeneriz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kameni, önceliklerinin Başakşehir olduğunu ifade etti.

Carlos Kameni'nin maç sonu açıklamaları şöyle: ''Normal bir maçtı, turu geçmek önemliydi. Geçtiğimiz haftasonu aldığımız beraberlik sonrası böyle bir maç oynamak kolay değildi. Sahaya çıkan her futbolcu çok yetenekliydi, elimizden geleni yaparak maçı aldık''

LİGDE YENDİK

11 Şubat Pazar günü Başakşehir ve Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacakları hatırlatılması üzerine Kameni: ''Futbolun güzelliği böyle maçlarda oluyor, küçük yaşlardan bu yana futbolun içindeyim, bu duyguyu hissedebilmek için futbolu seçtim. Ancak, önce ligde oynayacağımız Başakşehir maçını düşünüyoruz, sonra Beşiktaş. Kupa maçı olmasından dolayı durum farklı gelişebilir. Ligde onları yendik, kupada da turu geçmek istiyoruz."