Kameni, Fenerbahçe'den ayrılmıyor

Yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de birçok futbolcuyla yollar ayrılacak. Sözleşmesi biten isimlerin yanı sıra karşılıklı anlaşarak gönderilecek isimler de mevcut.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Sarı-lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı Kameni 1 yıldır oynamadan parasını almaya devam ediyor. Sözleşmesi 2020'de bitecek olan deneyimli kaleci, takımda kalmak istiyor.

Fenerbahçe'den 1.6 milyon euro kazanan Kameni, yönetimin anlaşarak sözleşme fesih talebini reddetti. 35 yaşındaki kaleci, kontratının sonuna kadar olan tüm parasını almadığı takdirde takımda kalacağını ifade etti.

Sarı-lacivertli takımdan kazandığı paraya yakın bir teklif alması durumunda yönetimin talebine cevap verebileceğini aktaran Kameni, aksi halde 2020'ye kadar Fenerbahçe'de kalacak.