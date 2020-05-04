Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım

Carlos Kameni, İspanyol basınına konuştu ve kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki file bekçisi, kariyeri ve hayatı boyunca aldığı kararlarda pişmanlık duymadığını ama seçme şansı olsaydı bir daha Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceğini ve bu kararından duyduğu pişmanlığı anlattı.

İşte Kameni'nin sözleri:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İÇİN GİTMİŞTİM"

"Genellikle hayatım boyunca aldığım kararlarda pişmanlık yaşamadım. Ancak eğer seçme şansım olsaydı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gitmezdim. Fenerbahçe'ye gittiğimde, şampiyonluk kazanmak, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim ama sonunda istediğim hiçbir şey olmadı. Hayat böyle."

"PARAYA ÖNCELİK VEREN BİRİSİ OLMADIM"

"Çocuklarım Türkiye'de mutlulardı ama İspanya'daki kadar değillerdi tabi. Döndüğümüz zaman bu fark edildi. Fenerbahçe'de sakatlığım zamanında kolay dönemlerim olmadı ama neyse ki hiçbir zaman paraya öncelik veren bir insan olmadım."