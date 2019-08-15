Kameni Kadıköy'de kafe açıyor

Fenerbahçe'nin 2017'nin yaz ayında transfer ettiği Carlos Kameni, gösterdiği peformansla hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana kadroya alınmayan ve sadece antrenmanlara çıkarak yılda 2.2 milyon euro kazanan Kamerunlu kaleci, başka sektörlere yatırım yapma kararı aldı.

KADIKÖY'DE KAFE AÇIYOR

35 yaşındaki file bekçisinin Kadıköy'de kafe açacağı öürenildi. Yönetimin, rahat tavırları nedeniyle Kameni'ye kızgın olduğu belirtildi.

Tecrübeli kalecinin sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.