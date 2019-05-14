Kameni, Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı

Kamerun Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu. Teknik direktör Clarence Seedorf’un belirlediği listede Türkiye’den de iki oyuncu yer aldı.

Fenerbahçeli kaleci Carlos Kameni ve futbol hayatını Kayserispor’da sürdüren Armel Kana Bıyık, 34 futbolcunun belirlendiği geniş listede isimleri bulunan oyuncular arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir kadro dışı bulunan Kameni’nin davet alması dikkat çekti. 35 yaşındaki file bekçisi en son bu sezon kulübün hiçbir maçında forma giymezken, milli takımda ise son olarak 2015’teki Nijer karşılaşmasında sahaya çıkmış, mart ayındaki Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Kameni son olarak 2018 mart ayında Akhisarspor karşısında oynamıştı. Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’a kadar devam edecek.