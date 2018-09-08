Kameni'den FIFA tehdidi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yönetiminin başı Aziz Yıldırım döneminde yapılan transferlerle belada.

Teknik direktör Phillip Cocu, başta Carlos Karneni olmak üzere, Soldado ve Dirar gibi oyuncuları kadroda düşünmediğini Sportif Direktör Damien Comolli'ye bildirdi.

Comolli de mali yükü yüksek bu isimlerden kurtulmak için operasyonu başlattı. Ancak yüksek maaşlı sözleşmeleri sebebiyle bu isimlerden kurtulmak şimdiye kadar mümkün olmadı.

Hiçbir kulüp bu rakamlara çıkmadığı, oyuncular da bu kazançlarında indirim kabul etmediği için işler sarpa sardı. Soldado ve Dirar elde kalmaları halinde sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilecek.

KAMENİ BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Takımın en çok kazanan kalecisi olan Kameni ise başa bela olacak gibi.

Yabancı kontenjanında yer açmak için lisansı askıya alman Kameni, çözüme yanaşmıyor. 2 milyon avroluk garanti ücretten mahrum kalmak istemeyen Kameni, gitmek bir yana sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlıyor.

Kameni'nin menajeri, Comolli'yle yaptığı görüşmede, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise Kameni'nin hiçbir gerekçe gösterilmeden kadro dışı bırakılması sebebiyle kulübü FIFA'ya şikyet edeceği tehdidinde bulundu.