Kamil Glik'in menajeri Galatasaray'ı doğruladı

Kadro takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper adaylarından Kamil Glik konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki Polonyalı stoperin menajeri Jaroslaw Kolakowski, Sarı-Kırmızılı kulübün ilgisi hakkında çok önemli açıklamalara imza attı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılma talebiyle gündeme gelen Glik için çok sayıda transfer teklifi aldıklarını belirten Kolakowski, "Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'a ait. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme var diyemem. Gelecek günlerde Glik'in transferinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

CİMBOM KİRALIK İSTİYOR

Galatasaray, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu cephesinden gelen olumlu geri dönüşle beraber harekete geçen sarı-kırmızılılar, bu talebi Monaco'ya iletmeye hazırlanıyor.

MAİCON İLE YOLLAR AYRILACAK

Teknik direktör Fatih Terim, Polonyalı stoperin transfer edilmesi durumunda ağır olduğu için sistemine uymayan Maicon'un gönderilmesini isteyecek.

Transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde noktalanması bekleniyor.