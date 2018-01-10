Kane: Messi ve Ronaldo kadar kupa kazanmak istiyorum

2017'de kaydettiği 56 golle Cristiano Ronaldo ile Messi gibi yıldızları geride bırakan ve geçtiğimiz yılın en skorer ismi olan Harry Kane, başarıların fedakarlık olmadan yaşanmayacağı kanaatinde.

Adının son dönemde dünya futbolunun en önemli iki yıldızıyla birlikte anılmasından çok memnun olduğunu dile getiren İngiliz forvet, "Açıkçası gururluyum. Onları geçmek kadar, onlar kadar kupa da kazanmak istiyorum" diye konuştu.

İyi bir futbolcu olabilmek adına bazı çıkarlarından vazgeçtiğini dile getiren Kane, bu nedenle çok aktif bir sosyal hayat yaşamadığını ancak bundan da şikayetçi olmadığını ifade etti. Harry Kane, birlikte oynamaktan en çok keyif alacağı ismin Brezilyalı Ronaldo olacağını söyledi. Tottenham'in yıldızı; "Onda tüm yetenekler vardı. Hız, güç, pas becerisi ve bitiricilik. Ronaldo'yu çok seyredemedim ama internetten videolarını izlediğimde birlikte oynamaktan en çok keyif alacağım ismin o olacağını söyleyebilirim" dedi.