Kanocular olimpiyat kotası peşinde

ANADOLU AJANSI - Kanoda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla gidebilmek için ter döken Kano Milli Takımı, Macaristan'da yapılacak ve kotaların dağıtılacağı Dünya Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.

Milli takım sporcuları, bu yıl içinde katılacakları uluslararası yarışlarda derece elde ederek, olimpiyatlara katılım hakkı kazanma hedefiyle çalışıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na mümkün olan en fazla sporcuyla gidebilmek için kotaları toplamak istediklerini söyledi.

Sporcuların yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Kabakçı, "Önümüzde 2 tane Dünya Kupası yarışı var. Bunlar Polonya ve Almanya'da yapılacak. Kadın takımımız mayıs ayı itibarıyla Sırbistan'da kampa girecek. Daha sonra 2 Dünya Kupası'na katılacak." dedi.

Kabakçı, haziran ayında Belarus'ta Avrupa Oyunları olduğunu hatırlatarak, "Buraya da milli sporcumuz Serkan Kakkaç ile kota aldık. İki kadın ve bir erkek sporcumuz yarışlara katılacak." diye konuştu.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu ancak öncesinde bu yıl kota yarışlarında mücadele vereceklerini vurgulayan Kabakçı, şöyle konuştu:

"Ağustos ayında Macaristan'da Dünya Şampiyonası var. Kotalar orada dağıtılacak. Hedefimiz orada kota alabilmek. Kadınlarda en az 2 kota hedefimiz var. Bunun için yoğun çaba gösteriyoruz. Erkeklerde de kota hedefliyoruz. Ağustos ayının sonlarına doğru Macaristan'da olimpiyat kota yarışları yapılacak. En önemlisi de burada kota almak. 2019 yılında asıl hedefimiz bu olacak."

Kanoda gelişimin çok fazla olduğunu ve gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Kabakçı, altyapıdan çok iyi sporcuların yetiştiğini anlattı.

Kanonun sürekli antrenman ve emek isteyen bir spor dalı olduğuna dikkati çeken Kabakçı, sporcuların son dönemde elde ettiği başarılardan da mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.