Kante: Avrupa Ligi'nde favori değiliz

Premier Lig devi Chelsea'nin Fransız ortasaha oyuncusu N'Golo Kante, UEFA Avrupa Ligi'ndeki geleceklerine dair açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki Fransız yıldız, basına yaptığı açıklamada mavi-beyazlı ekibin taraftarını şaşırtan sözler sarf etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde favori olmadıklarını dile getirdi.

"UEFA'DA FAVORİ DEĞİLİZ"

Kante konuşmasında, "Avrupa Ligi'nde kazandığımız zafer sayesinde bu sezonun en iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi, kazanabileceğimiz tek kupa bu. Avrupa Şampiyonu olmak harika olurdu. Ancak, Chelsea kupada favori değil. Slavia'ya karşı iyi oynadık ve finalde olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

N'Golo Kante, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 48 karşılaşmada 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.