Kante Fransa Milli Takımı antrenmanına 6 saat erken gitti

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, ülkesi Fransa'da gündem oldu.
ERKEN GİDİP TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPTI
Premier Lig'de önceki akşam 90 dakika forma giyen N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'de saat 12.00'daki buluşmasına sabah 6.30'da geldi ve tek başına çalıştı.
12 SAAT ÖNCE MAÇTAN ÇIKAN KANTE
27 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi Fransız futbolseverler tarafından övgüyle karşılandı. Öte yandan Kante, tesislere girişinden 12 saat önce sona eren Everton-Chelsea maçında 90 dakika forma giydi.