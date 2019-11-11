Real Madrid ile devre arası transfer dönemi için ismi anılan N'Golo Kante, Chelsea'de mutlu olduğunu söyledi.

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Fransa basınına konuşan Kante, "Kariyerimi Chelsea'de sonlandırmak isterim. Kulüple 2023'e kadar geçerli bir kontratım var. Umarım başarılı sezonlar geçiririz. Şu an kendimi başka bir yerde hayal bile edemiyorum" dedi.

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

Kante sözlerini, "2015 yılında Marsilya yerine Leicester'ı seçtiğim için pişman değilim. Leicester'da şampiyonluk yaşadım. Ardından Chelsea'de kupalar kazandım. Bu kulüp, bana çok yardımcı oldu. Umarım burada daha fazla kupa kazanabilirim" ifadeleriyle tamamladı.

Chelsea'de bu sezon sakatlık sorunu sebebiyle 7 maçta sahaya çıkabilen 28 yaşındaki oyuncu, 587 dakika oynadı ve 2 gol attı.