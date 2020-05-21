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Kante, koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadı

N'Golo Kante, Premier Lig'in yeniden başlamasına dair duyduğu endişe nedeniyle antrenmanlara katılmama kararı aldı.

| Haber Merkezi
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Chelsea'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, Premier Lig'in yeniden başlamasına dair duyduğu endişe nedeniyle kulüpten izin alarak antrenmana katılmadı.

Telegraph'ın haberine göre; Kante’nin görüşüne saygı duyan kulüp oyuncunun evde bireysel çalışmasına izin verdi.

29 yaşındaki futbolcu virüs testinin negatif çıkmasından sonra salı günü takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlamıştı.

Premier Lig'de daha önce Raheem Sterling, Danny Rose ve Troy Deeney sahalara dönüş için endişelerini dilegetiren isimler olmuştu.

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