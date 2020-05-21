Kante, koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadı

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Fenerbahçe: Ülkemize getirilen en büyük kupa Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümünde bir paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü, "Ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun" diyerek Galatasaray'a gönderme yaptı.

2 Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

3 Fenerbahçe, Mert Çetin'i istiyor Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.

4 La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi Futbola 12 Haziran'da başlamayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir futbolcu koronaya yakalanırsa, o ismin oynadığı maç incelenecek.

5 Galatasaray, maske için sponsor buldu Süper Lig'in devam etmesiyle maçlarda kulübedeki futbolcu ve teknik adamların takması zorunlu olan maskelere reklam arayaşında olan 3 büyüklerden, hedefe ulaşan ilk takım Galatasaray oldu.

6 Fenerbahçeli taraftarlardan Caner-Gökhan pankartı Fenerbahçeli bir grup taraftar, stadın önüne astıkları pankartla Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün alınmasına karşı olduklarını gösterdi.

7 MHK, hakemleri karantinaya alacak MHK, Süper Lig'in başlamasından 14 gün önce tüm hakem kadrosunu İstanbul'da bulunan Futbol Federasyonu Riva tesislerinde karantinaya almaya karar verdi.

8 Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasını isteyen takımlar Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kalmasını isteyen 7 takımın; Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

9 Galatasaray’da da koronavirüs testleri negatif Galatasaray'da koronavirüs testinden geçen herkes negatif çıktı.