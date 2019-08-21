Kaptan Eda Erdem Dündar, 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, takım kaptanlığını üstlenen 32 yaşındaki orta oyuncusunun 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar’ın bu yıl sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.

Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar’a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz."