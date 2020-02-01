Karabağ, Alper'i istiyor

Fenerbahçelilerin takımdan gönderilmesini istediği Alper Potuk, transfer döneminin son günü de bir takımla anlaşamadı.
Süper Lig'de başka bir takıma gitme ihtimali kalmayan 28 yaşındaki futbolcuya yurtdışından talip çıktı.
Azerbaycan’ın Karabağ ekibinin, tecrübeli oyuncunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Transfer dönemi 3 Şubat’ta sona erecek olan Azerbaycan’da son şampiyon Karabağ'ın bu transfer için ısrarlı olduğu bildirildi.
KARAR ALPER'İN
Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri beğenmeyen Alper'in ne karar vereceği merak konusu.