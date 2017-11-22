Karabağ taraftarından efsane koreografi

Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Karabağ, bu akşam C Grubu'nda oynadıkları Chelsea maçı öncesinde tek kelimeyle muhteşem bir koreografi hazırladı.

'EZİK' DİYENLERE CEVAP

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç öncesi yapılan ve "Evden uzakta ama ait olduğu yerde" yazan koreografinin başka bir anlamı da var.

Öyle ki; Azerbaycan takımının Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı Atletico Madrid maçında bir grup taraftar A4 kağıdına 'QARABAĞ' yazmış, Türkiye'de ise buna 'en ezik koreografi' diyen çıkmıştı.

Taraftarlar bu hakareti unutmadı ve koreografiyle efsane bir kapak yapmış oldu.



Karabağ-Atletico Madrid maçında yapılan koreografi

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

Öte yandan karşılaşmayı Karabağ'a destek olmak için Bakü'ye giden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Karabağ Kulüp Başkanı Tahir Gozel'le birlikte izledi.